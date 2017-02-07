Fransa Ligue 1’de Saint Etienne forması giyen Fabien Lemoine, Lyon’u 2-0 mağlup ettikleri maçta kendisine yapılan faule kızıp sahayı terk etti.

Bein Sports’ta yer alan habere göre Lemoine, uzatma dakikalarında önce Lyonlu Rachid Ghezzal’la yaşadığı itiş kakış sonrası yerde kaldı. Ghezzal, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

‘Buna değmez’

Saint Etienneli oyuncu bu pozisyonun hemen ardından bu kez Corentin Tolisso tarafından yere indirildi. Lyonlu futbolcunun direk kırmızı kart gördüğü bu pozisyon sonrası sahayı terk eden ve soyunma odasına yönelen Lemoine, “Bacağımı kırdırmak istemiyorum, oynamak buna değmez” dedi.

‘Bacağı kırılabilirdi’

Saint Etienne Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lemoine’nin kırmızı kart aldırmak için oyunu provoke ettiğini savunan Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’ya tepki gösterdi. Galtier, “Tolisso’nun müdahalesiyle Lemoine’nin bacağı kırılabilirdi. O sahaya sadece oynamak için çıktı. Birinin benim oyuncumun maçı dejenere etmek için çıktığı yolundaki iddialarını kabul etmiyorum” diye konuştu.