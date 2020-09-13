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Yaramazlara biraz batar!

Fauci: Salgında normale dönüş 2021 sonuna kadar olmayacak

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü ve bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci, corona virüsü salgınında normale dönüşün aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına bağlı olduğunu belirtti.

Fauci, salgın nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini kaydetti.

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MSNBC televizyona konuşan Fauci, “Aşıların dağıtımına başlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek” dedi.

Merkezi ABD’de olan Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya çapında ‘corona‘ vakası 28 milyonu aştı.

ABD, 6 milyon 400’den fazla tespit edilen vaka ve 193 bin can kaybıyla hâlâ dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda olmaya devam ediyor.

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