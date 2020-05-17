Fatma Çelik: Tek adamlık, kriz döneminde etkili oldu mu?

Koronavirüslü vaka sayılarında görülen azalma, bunu takiben başlayan normalleşme ile iktidara yakın kimseler bir “başarıdan”söz etmeye ve bunu mevcut “tek adam hükümet sistemine”mal etmeye başladılar. Bu görüşü savunanlara göre, Türk usulü başkanlık sistemi, rüştünü koronavirüsü ile ispatladı.

Öncelikle, koronavirüsü krizinde otoriter rejimler ve krizle başarılı mücadele arasında bağlantı kurulmasının öncü örneği Çin’i ele alarak başlayalım…

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İlk olarak, asla unutulmaması gereken bilgi şudur: Küresel bir salgın ile karşı karşıya olmamızın öncelikli sebebi, Çin’in kapalı ve baskıcı yapısı yüzünden erken aşamada salgının gizlenmiş olmasıdır.

Fatma Çelik’in yazısı