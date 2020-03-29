Fatma Çelik: Tedbir alınması gerekli ancak hukuk kuralları içinde olmalı

OHAL ilan edilmeden, OHAL’e özgü tedbirlerin alınması mümkün mü?

Mesele “can”iken, amaç meşru diye hukuk dışına çıkılması normal mi görülmeli? Yoksa tıpkı OHAL döneminde hukukun dışına çıkılmaması gerektiği gibi, şartlar ne olursa olsun önce “hukukun üstünlüğü”mü demeliyiz?

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Pek tabii şartlar her ne olursa olsun, hukuka uygun düzenlemeler yapılmasını istemek en doğal hakkımız. İnsanca yaşayabilmemiz için hukuk, en büyük, hatta tek güvencemiz.

Yanlış anlaşılma olmasın!

Tedbirlerin alınması gerekli. Hatta arttırılması da gerekli ve artacak da.

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Ancak her şey, hukuk kurallarına uygun olmalı.

Fatma Çelik’in yazısı