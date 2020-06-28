Fatma Çelik: TBB’de yapılmak istenen değişiklik yargıyı ele geçirmenin hak arama mücadelesine sıçrama halidir

Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçiminde ve baroların yapılanmasında getirilmek istenen değişiklik hakkında toplumda çok fazla bilinmezlik olduğu anlaşılıyor. Barolar yürüdü, bir şeye tepkililer bu biliniyor evet; ancak tepkinin neye olduğu çoklarınca bilinmediği gibi, bilenlerin pek çoğunda da bu hususun yalnızca avukatları etkilediği gibi bir yanılgı mevcut.

Savunma makamının yapılanmasını derinden etkileyen yasal değişikliği yalnızca “avukatların problemi” olarak görmenin yanlışlığına dikkat çekmek isterim. Bu değişiklik, yargının diğer kollarında başlayan ele geçirmenin son kale denebilecek savunmaya, dolayısıyla her vatandaşın hak arama mücadelesine sıçrayan halidir.

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Fatma Çelik’in yazısı