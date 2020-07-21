Fatma Çelik: Netflix yasağı ve baskıcı rejimlerin müdahaleci yapısı

Ortaya atılan son iddia, RTÜK’ün Netflix için çekilecek bir dizinin senaryosuna müdahalede bulunmak istemesi ve hatta eşcinsel karakter barındıran tüm dizilerin kaldırılmasını istemesi üzerine, Netflix’in dizinin çekimlerini durdurduğu yönündeydi; dün, taraflar konuyla ilgili üstü kapalı açıklamalarla iddiaları yalanladılar.

Ancak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum”açıklaması, Netflix’e uygulanmak istenen sansürün mevcut olduğunun, iddiaların bir nevi doğru olduğunun göstergesiydi.

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Yetişkin insanların ne izleyeceklerine bile karar verme isteği, baskıcı rejimlerin müdahaleci yapılarının bir yansıması; bugün, önemsiz gibi görünse de ileride daha fazla özgürlük sınırlamalarının önünü açması açısından da oldukça tehlikeli.

Fatma Çelik’in yazısı