Fatma Çelik: Liderlerin kendilerini ele veren Twitter’ı kapatmaları an meselesi

Twitter’ın son zamanlarda bilgi kirliliğinin önüne geçme çabalarından Türkiye’de de sahte hesap sahipleri nasibini aldı ve 7 bin 340 hesap Twitter tarafından kapatıldı.

Bir kesim, daha popülist bir yaklaşımla, bu platformlarda sansür olmaması ve özgürlüklerin korunması gerektiğini; diğer kesim ise, sosyal medyanın kötü amaçlarla kullanılmasının ve manipülasyon ortamının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor.

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Politik liderler ise, seçim propagandaları için önemli bir araç olan sosyal medyada özgürlüklerini kaybetmemek için ilk görüşü destekliyor görünse de destekledikleri özgürlük fikrine ters düşerek, kendilerini ele veren Twitter’a erişim engeli koymaları veya sıkı bir denetime maruz bırakmaları an meselesi.

Fatma Çelik’in yazısı