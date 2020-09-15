Fatma Çelik: Kutuplaştırılan ülkede özgürlükler adeta cımbızla seçilerek korunuyor

2017 sonrası geçilen sistem ile kendini seçen çoğunluğu halkla özdeşleştiren Cumhurbaşkanı, değiştirdiği anayasadan ve atadığı yargı mensuplarından aldığı güçle, ‘beni halk seçti, benim fikirlerim halkın fikirleri’ yanılgısına kapıldı. Cumhurbaşkanı, belli bir seçmen topluluğunca değil de halkın tümü tarafından seçilmiş gibi bir havaya kapılınca da onun görüşlerine zıt her görüş, onu eleştiren her kimse, halkın, milletin, devletin karşısındaymış gibi düşman/hain olarak görüldü/görülüyor.

Kutuplaştırılan ülkede, demokrasi açısından olmazsa olmaz özgürlükler, adeta cımbızla seçilerek korunuyor: Belli kesim açısından ve belli haklar için…

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Fatma Çelik’in yazısı