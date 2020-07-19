Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatma Çelik: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak kazanılmış haklara müdahaledir

Bugün, sözleşmenin layıkıyla uygulanmaması yüzünden kadın cinayetleri vahşete dönüşmüşken, uygulamada ve iç hukukta sözleşmenin üzerine iyileştirmeler yapılması beklenirken, konuşulan meselenin sözleşmeden çıkma noktasında olması; erkek şiddetine kurban giden kadınların nasıl birer rakama dönüştüğünün ve kamu otoritelerince ne kadar önemsenmediğinin bir göstergesi, Türkiye’nin temel hak ve özgürlükler alanında her gün bir adım daha geriye gittiğinin ise kanıtıdır.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma düşüncesi ise, kazanılmış haklara müdahale teşkil ederek, yalnızca kadınların değil, herkesin tepki göstermesi gereken bir hak mücadelesidir.

Reklam

Fatma Çelik’in yazısı

SON HABERLER

İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önemli seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçmiş olacak.

Cânım Hamza, senin hakkın bana haram, iki elin yakamda olsun…

MURAT SEVİNÇ Döverek öldürmüşler… Döverek. On yedi yaşında bir çocuğu döverek öldürmüşler. Daha önce yaptıkları gibi. Başka çocuklara, başkalarının evlatlarına yaptıkları gibi. Bazı yandaş gazeteler, ‘tartışma esnasında’ ifadesiyle vermiş haberi. Böyledir buralarda işte, tartışırken ölüverir insanlar. Münferittir onların ölümü ve birileri, ‘tartışırken’ sözcüğünü yazabilir, daha önce yazıldığı gibi. On yedi yaşında bir insanı, bir genci, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...