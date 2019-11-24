Fatma Çelik: Erken seçim ihtimali var mı?

Son 15 yıldır 3-4 yıl sandıksız bir dönem geçirmemiş Türk halkı için “erken seçim” hiçbir zaman şaşırtıcı olmaz. Hatta beklenen bir şeydir. Ancak… Bu defa durum biraz farklı. Vaziyet kötü. Şartlar kimse için iyi değil. Hele iktidar partisi için oldukça tersten esen kuvvetli bir rüzgâr var.

Peki ne var bu ters rüzgârın içinde? Ekonomi var. Hayat pahalılığı, yoksulluk ve işsizlik var.

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İktidar, tüm bunları barındıran bu ters rüzgâra karşı koyup erken seçim kararı alırsa, bu rüzgâr onu koltuğundan uçurabilir. İşte 17 yıllık iktidar, ilk defa bu ters rüzgârın onu koltuğundan etmesinin korkusunu yaşıyor.

Fatma Çelik’in yazısı