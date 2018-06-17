Fatma Çelik: Erdoğan’ın seçimin yenilenmesini talep etmesi halinde kendini saf dışı bırakmayı göze alması gerekir

Mevcut durum açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu an birinci dönemi içerisinde… Nitekim Anayasa’nın 101. maddesi hükmüne göre 2014 yılında bir defa Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Tekrardan seçilmesi halinde ise, bu ikinci dönemi olacak. O halde, bu ihtimalde, “Cumhurbaşkanı olarak seçimlerin yenilenmesini talep etmesi halinde” yeniden seçilemeyeceğini; ancak “Meclis’in talep etmesi halinde” üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı yapabileceğini söyleyebiliriz…

Halihazırda Cumhurbaşkanı için istisna teşkil eden bir düzenleme yapılmadığından ilgili hüküm Erdoğan için de geçerli. Dolayısıyla ‘Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı, Millet İttifakının Meclis çoğunluğuna sahip olması durumunda’ Erdoğan’ın seçimin yenilenmesini talep etmesi halinde kendini saf dışı bırakmayı göze alması gerekir ki, bu pek gerçekçi bir ihtimal değil. O halde, görev süresi dolana kadar, 5 yıl, Meclis çoğunluğu kimde olursa olsun uyumla çalışmak zorunda.

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Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması için gereken 360 milletvekili çoğunluğunun sağlanmasının zorluğu da, “seçimlerin yenilenmesi” ihtimalini oldukça düşürüyor…

Fatma Çelik’in yazısı