Fatma Çelik: Demokrasi ancak muhalefet yapılabilen ortamda vardır

İktidara eleştiri yapanların ‘hain’ olarak nitelenmesi, toplumu kutuplaştıran, toplumsal şiddete sebep olabilecek tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu durum başkanlık sistemlerinde görülen belki de en tehlikeli durumdur: Başkan kendisini seçen yüzdeyi halkın tamamıyla karıştırarak, ‘beni halk seçti’, ‘ben doğruyum, bana karşı olan yanlış’ yanılsamasına kapılır ve muhalefeti düşman olarak görür. Oysa, demokrasi, ancak muhalefet yapılabilen ortamda vardır.
SON HABERLER
Kumpasta ikinci perde: 9 soruda Odatv operasyonu
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç Libya’da ölen MİT ajanının daha önce TBMM’de duyurulmuş kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık, 2011’de ‘Fethullahçı yapının’ sonradan ‘kumpas’ diye nitelendirilecek operasyonuyla 19 ay tutuklu kalan Terkoğlu ve Pehlivan’ı, haberde kullanılan asker fotoğrafının sızdırılmasıyla ilişkilerdirdi.
12 Eylül’de işkenceyle öldürülen Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı
12 Eylül darbesinin ilk saatlerinde ‘Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olmak suçlamasıyla’ gözaltına alınan ve işkence sonucunda 14 ekim 1980’de hayatını kaybeden Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı.
Mahkeme ekmeği ucuz satan fırıncıyı ‘haksız’ buldu
Mahkeme, Erzurum Fırıncılar Odası’nın, 200 gramlık ekmeği odalar birliğince onaylanan fiyat olan 1 lira yerine, 75 kuruşa sattığı için dava ettiği fırıncıyı, ‘haksız’ buldu.
EGM açıkladı: ‘Corona Türkiye’de görüldü’ paylaşımları hakkında işlem yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğüyle ilgili gerçek dışı görüntü ve ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, lise ve meslek lisesi açacak
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde, annelerinin yanında kalan çocuklar için kreş ve anaokulu, hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler için ise lise ve meslek lisesi açacak. Açık ortaokul ve lise öğrencisi tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.