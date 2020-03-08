Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatma Çelik: Demokrasi ancak muhalefet yapılabilen ortamda vardır

İktidara eleştiri yapanların ‘hain’ olarak nitelenmesi, toplumu kutuplaştıran, toplumsal şiddete sebep olabilecek tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu durum başkanlık sistemlerinde görülen belki de en tehlikeli durumdur: Başkan kendisini seçen yüzdeyi halkın tamamıyla karıştırarak, ‘beni halk seçti’, ‘ben doğruyum, bana karşı olan yanlış’ yanılsamasına kapılır ve muhalefeti düşman olarak görür. Oysa, demokrasi, ancak muhalefet yapılabilen ortamda vardır.

Fatma Çelik’in yazısı

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