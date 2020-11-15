Fatma Çelik: Cumhurbaşkanı ne derse odur; faturayı neden yalnızca Albayrak’a kesiyoruz?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevinden ayrıldı, yerine Lütfi Elvan atandı, göreve başladı ancak Albayrak’ın sosyal medyadan yayınladığı metnin ve görevden ayrılış sürecinin tuhaflığı hala konuşuluyor.

Boş koltukla kurun düşmesi ve devamında piyasaların yeni bakanı iyi karşılamasıyla, kötü ekonominin tüm faturası Albayrak’a kesilmiş oldu. “At izi it izine karıştı” diye eleştirdiği yönetimi de aklamış gibi oldu, Albayrak.

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Üstelik, 5 yıl bu ülkede bakanlık vazifesi yürütmüş biri olarak “istifa” dahi edemedi. Literatürümüze yepyeni bir usulün girmesine vesile oldu. (…)

Liderin çevresinde de kimse aydın görünmeye cesaret edemez, yanlışa yanlış diyemez.

Lider de kimseye hesap vermek ve istişare etmeksizin karar alır, göreve atar, görevden alır veyahut uygun bulur ya da bulmaz. Ezcümle, cumhurbaşkanı ne derse odur!

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Parti sözcüsü Ömer Çelik de böyle özetlemedi mi zaten hükümet sistemimizi?

O halde kötü ekonomide faturayı neden yalnızca Albayrak’a kesiyoruz?

Fatma Çelik’in yazısı