Fatma Barbarosoğlu: Her devir, ‘yeni kadın’a kendi ruhundan üflüyor

Her devir, “yeni kadın”a kendi ruhundan üflüyor. Buraya kadar tamam da… Bu “yeni kadın”a eş olan “yeni erkekler” kim! Paraya para demeyecek lüks harcamalarına, eşlerinin savurup saçma özgürlüklerine güç yetiren… Ama kendilerini bir özne olarak inşa etmeye gelince işte orada çaresizliğin dibini bulan, kendilerinden “yeni” sıfatı esirgenen “yeni kadın”ın yanındaki o sükutu kendine zehir genç erkekler…

Fatma Barbarosoğlu’nun yazısı