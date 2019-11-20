Fatma Barbarosoğlu: Her devir, ‘yeni kadın’a kendi ruhundan üflüyor

Her devir, “yeni kadın”a kendi ruhundan üflüyor. Buraya kadar tamam da… Bu “yeni kadın”a eş olan “yeni erkekler” kim! Paraya para demeyecek lüks harcamalarına, eşlerinin savurup saçma özgürlüklerine güç yetiren… Ama kendilerini bir özne olarak inşa etmeye gelince işte orada çaresizliğin dibini bulan, kendilerinden “yeni” sıfatı esirgenen “yeni kadın”ın yanındaki o sükutu kendine zehir genç erkekler…
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Kaçırmamanız gereken üç orijinal Netflix içeriği
Merakla beklenen Martin Scorsese filmi ‘The Irishman’ için geri sayım başlamışken üç Netflix Orijinal içeriği gözünüzden kaçmasın.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının devrini her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yalancılık’la suçlayarak, “Bir genel başkana değil, bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlayana kadar tane tane anlatacağız” dedi.
İstanbul’da son 40 yılın en sıcak kasımı
Kasım ayının başından beri İstanbul’daki sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde seyrediyor. Bunun ‘doğal’ olmadığını belirten Greenpeace, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların iklim kriziyle ilişkisinin altını çizdi.
Erdoğan, Meclis’te Bahçeli’yle görüştü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel kurul toplantısında konuştuktan sonra sağlık sorunu nedeniyle bir süre Meclis çalışmalarına ara veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi.
10 yıldır kızını istismarla suçlanan adam serbest; anne: Aşiret kapatmaya çalışıyor
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