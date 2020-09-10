Fatih’te sokağa bırakılan bebek hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde sokağa bırakılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak’ta, çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde ağlayan bir bebek olduğunu görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Reklam

Bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede otopark işleten Mehmet Yıldırım, bir ağlama sesi duyduğunu ve bebeği görünce yetkililere haber verdiğini söyledi.