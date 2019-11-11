Fatih’te ölen dört kardeşin cenazesi kaldırıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan, ‘siyanürden öldüklerinden şüphelenilen’ dört kardeşin cenazelerini, aile dostu Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Gasilhanedeki işlemlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri görev yaptı. İşlemlerin ardından dört kardeş için cenaze töreni düzenlendi.

Fotoğraflar: DHA

Molla Gürani Mahallesi’nde yaşayan Cüneyt Yetişkin (48), Oya Yetişkin (54), Kamuran Yetişkin (60) ve Yaşar Yetişkin’in (56), 6 Kasım’da, evlerinde cansız bedenleri bulunmuştu. Kardeşlerin cenazeleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. 33 yıllık dostları Serpil Alkan cenazeleri teslim almak için başvurmuş, Mersin’deki üvey kardeşler onay vermişti.

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Serpil Alkan, bugün, cenazeleri almak için gerekli evrakları Adli Tıp Kurumu’na teslim etti ve cenazeleri teslim aldı. Alkan, kurumdan çıkarken şunları söyledi: “Gasilhaneye götürüp orada teşhis etmemi istediler. Ben kabul etmedim, burada bir göreyim dedim. Hepsine de baktım. Şimdi ilaçlayacaklar, bugün yetiştirmeye çalışacağız. Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım. Kimsesizler mezarlığına gidecekti, ben bunu kabul edemem.”

Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarılan cenazeler Kozlu Mezarlığı’nda bulunan gasilhaneye getirildi. Gasilhaneye girmeden önce özel giysilerini giyen ve maske takan AFAD ekibi zehirli gaz ölçümü yapan bir cihazla içeri girdi. İşlemler tamamlanınca tabutlar yine AFAD ekipleri tarafından cenaze aracına ve oradan da cami avlusuna taşındı.

Dört kardeş için, Fındıkzade Albayrak Camii’nde, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin’in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı.

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Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeler Ayazağa Mezarlığı’nda defnedildi.