Fatih’te intihar eden kardeşlerin 2 bin 380 liralık borcunu ‘hayırsever’ kapattı

İstanbul Fatih’te kasım ayında siyanürle intihar eden dört kardeşin borçlarının bir ‘hayırsever’ tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Fatih’te 6 Kasım tarihinde Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde beş katlı binanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cansız bedenleri bulunmuştu. Ailenin maddi durumunun kötü olduğu belirtilmişti.

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Oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yusuf Deniz, Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve adını vermek istemeyen bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi. Deniz, “Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti. 2 bin 380 lira borcu vardı. Adam ödedi gitti ismini de söylemedi. Öldükten üç gün, bir hafta sonra geldi. ‘Adam borçlu gitmesin mezara‘ dedi. Kim olduğunu da söylemedi. Yanında birini yollamıştı. Sekiz aylık kira borcunu da ödedi diyorlar. Gelip geçen herkes bakıyor buraya. Geçen de elektrik idaresinden geldiler. Durumları kötüydü 23 tane icrası vardı” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Kardeşlere ait veresiye defterine ise ‘hayır niyetli ödendi’ yazıldı.

Elektrik idaresine ceza kesildi ama eve elektrik ve doğalgaz faturası gelmeye devam ediyor

Dört kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı elektrik dağıtım şirketine 888 bin 397 lira idari para cezası kesilmişti.

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Üç aydır kapısında mühür bulunan daireye ise fatura gelmeye devam ediyor. Kasım ve Aralık ayına ait 45 lira doğalgaz ve 129 lira su faturası geldiği görüldü.