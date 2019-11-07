Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih’te dört kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde beş katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin ölü bulunduğu evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor. Diğer bir odada ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

Reklam

Kedi mutfak camında bekliyor

Evin mutfak camında ise dört kardeşin beslediği kedi bekliyor. İçeride ise mutfak kapısının hemen önünde bir temizlik kovası, yanında bir çift terlik, mutfak tezgahı üzerinde bulaşıkların durduğu görülüyor.

‘Ekmek, domates, süt ve yumurta aldı’

Dairenin hemen altında bulunan bakkalın sahibi Yusuf Deniz, kendisine borçları olduğunu belirterek, “Borcu vardı, ekmek, domates, yumurta, peynir aldı. ‘Salı günü görüşürüz’ dedi. Salı günü gelmeyince kapısına vurdum. Arkadaşı da geldi, kapıyı açan olmadı. 155’i aradık, iki ekip geldi” dedi.

Son olarak İstanbul valiliği şu açıklamayı yaptı: “(Dört kardeşin ölü bulunması) Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.”

Reklam

İntihar eden kardeşlerden biri, ‘Ölürsem ne yaparlar, onları da öldürürüm’ demiş

Fatih’teki siyanür ölümlerinde yeni bulgu: Küçük kız kardeş, en son ölmüş

SON HABERLER

Eski AKP’li hakimin HDP’li vekille yargı imtihanı

Hakim olmadan önce AKP İzmir il yöneticisi olan hakim, 24 sanığın beraat ettiği olayda tutuklu eski milletvekili HDP’li Sebahat Tuncel’e verdiği mahkumiyet kararını, yargı paketine rağmen kaldırmadı. Hakim Serdal Çiçekliyurt, Tuncel’in avukatının reddi hakim talebinden sonra ise ‘ret kararını sehven verdiğini’ belirterek infazın durdurulmasına ve temyize gidilmesine karar verdi.

Yeniden yargılanan kına gecesi magandasına ‘iyi hal’ indirimiyle 25 yıl hapis

Bursa’da, sokaktaki kına gecesinde tabancayla rastgele havaya ateş açıp 16 yaşındaki Beyza Özer’in ölümüne, 59 yaşındaki Hasane Sevinç’in de yaralanmasına yol açan Ahmet Ülger’e verilen 16 yıl sekiz ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkarılan Dülger, ağırlaştırılmış müebbet aldı; ancak ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aksaray’da veliler otizmli çocukları yuhaladı

Aksaray’ın Merkez ilçesinde bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...