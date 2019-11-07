Fatih’te dört kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde beş katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin ölü bulunduğu evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor. Diğer bir odada ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

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Kedi mutfak camında bekliyor

Evin mutfak camında ise dört kardeşin beslediği kedi bekliyor. İçeride ise mutfak kapısının hemen önünde bir temizlik kovası, yanında bir çift terlik, mutfak tezgahı üzerinde bulaşıkların durduğu görülüyor.

‘Ekmek, domates, süt ve yumurta aldı’

Dairenin hemen altında bulunan bakkalın sahibi Yusuf Deniz, kendisine borçları olduğunu belirterek, “Borcu vardı, ekmek, domates, yumurta, peynir aldı. ‘Salı günü görüşürüz’ dedi. Salı günü gelmeyince kapısına vurdum. Arkadaşı da geldi, kapıyı açan olmadı. 155’i aradık, iki ekip geldi” dedi.

Son olarak İstanbul valiliği şu açıklamayı yaptı: “(Dört kardeşin ölü bulunması) Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.”