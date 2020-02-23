Fatih’te dokuz araç kundaklandı: TEM şube araştırıyor, iki gözaltı var

İstanbul’un Fatih ilçesinde park halindeki dokuz araç gece kundaklandı. Dört şüpheliden ikisi gözaltına alındı. Soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi’nin yürüteceği öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

Ayvansaray Mahallesi’nde gece saat 03:15 sıralarında yüzleri maskeli şüpheliler, Mumhane Caddesi üzerinde park halindeki dokuz aracı ateşe verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken mahalleli itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye araçları söndürürken, mahalleli tedbir amacıyla sokağa çıktı.

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İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederken bir mahalle sakini de aracını yanan otomobillerin yanından almak için aracına bindi. Polis ekiplerinin uyarmasıyla araçtan indirilen otomobil sahibi güvenlik şeridinin dışına alındı.

Olayın ardından araştırmalarına başlayan polis, güvenlik kameralarını inceledi ve tanıkların ifadesini aldı. Kamera görüntülerinde, mahalleye dört kişinin gittiği, daha sonra yanıcı maddeyi araçların üzerine döktüğü görüldü.

Daha sonra polis maskeli ve yüzleri kapalı şüphelilerden Barış K. ve Ramazan A.’yı Balat sahil yolunda ticari bir araçta yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yanmış benzin kokulu eldiven bulundu.

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Kimliği belirlenen iki şüpheli daha aranıyor. Soruşturmayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüteceği kaydedildi.