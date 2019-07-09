Fatih’te Çinli kadının boğazını kesip öldürdüler; sonra da evi ateşe verdiler

Fatih’te, iki Çinli kadının yaşadığı daireye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Chen Haiyun (42) adlı kadını boğazını keserek öldürdü; sonra da evi ateşe verip kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Mahalle sakinleri, dün akşam, Çinli kadınların yaşadığı, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak’taki beş katlı binanın bodrum katındaki daireden duman çıkmaya başladığını anlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü.

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Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerindeki Chen Haiyun’u fark eder etmez ambulansa taşıdı. Haiyun’un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Haiyun’un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.