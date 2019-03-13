Fatih’te Cezayirlilerle Suriyeliler kavga etti: Bir ölü bir yaralı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Cezayir uyruklu bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Suriye uyruklu dört kişi gözaltına alındı. Cinayete neden olan kavganın bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

5 Mart’ta ihbar üzerine Molla Gürani Mahallesi Yekta Efendi Sokak’a giden polis ekipleri Hıçhan Zuozat ve Façhıl Sadouk Bouzıanne’yi ağır yaralı olarak buldu.

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Haseki Eğitim ve Araştırma Hhastanesi’ne kaldırılan Hıçhan Zuozat hayatını kaybetti.

Cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerden Basıl E., 8 Mart’ta tarihinde yakalandı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler Ömer R., Musa R. ve Ali K. de gözaltına alındı.

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‘Buralarda dolaşmayın’

Şüphelilerin öldürüp yaraladığı kişilerle bir bilardo salonuna girip girmeme nedeniyle kavgalı olduğu tespit edildi.

Birbirlerini ‘Bu bölgede dolaşmayın‘ diye tehdit eden iki grubun daha önce de kavga ettiği öğrenildi.

Basıl E., Ömer R. ve Ali K.’nin tutuklandığı diğer şüphelinin ise serbest kaldığı belirtildi.