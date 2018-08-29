Fatih’te Bizans sarayı üstüne sahne: AKP’li belediye, bakanlığı ‘takmamış’

İstanbul’da Lausos Sarayı kalıntısı üzerine sahne yapan Fatih Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yedi kez gönderdiği “Sahneyi kaldırın” uyarısını ciddiye almadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, belediyenin bakanlığın talimatına uymadığı, CHP Fatih Belediye Meclis Hukuk Komisyon Üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurusuyla ortaya çıktı.

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Soylu, Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Koruma Alanı’nın UNESCO Dünya Mirası’nda yer aldığını belirterek, sahne ve oturma terasının üzerinde bulunduğu Lausos Sarayı kalıntılarının da ‘Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri’ arasında bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu alan aynı zamanda 1985’teki kararla ‘arkeolojik park’ olarak da tanımlanmıştı.

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CHP’li üye, belediyenin sahnesini ve terasını gündeme getirerek bunun kuruldan izninin olup olmadığını sordu.

Sekiz yılda yedi yazı

Kurul, Soylu’nun sorularına önceki gün yanıt verdi.

Yanıtında “Söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır” diyen kurul, belediyeye yedi kez sahne ve terasın kaldırılması için yazı gittiğini bildirdi.

AKP’li belediyeye yazılar 23 Haziran 2010, 10 Nisan 2013, 30 Temmuz 2013, 23 Ekim 2014, 24 Mart 2016, 13 Temmuz 2017 ve 23 Mayıs 2018’de gönderilmiş.

‘Acilen kaldırın’

Kurul her kararında belediyeden ‘sahne ve oturma teraslarının ivedilikle kaldırılmasını’ talep etti.

Kurul son yazısında şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu uygulamanın ivedilikle kaldırılmasına, kaldırılacak uygulamanın meydan bütünlüğü içinde farklı bir konumda projelendirilmesi durumunda değerlendirileceğine, Bakanlığımıza tahsisli Arkeolojik Park ve Sergi Alanı olarak tanımlanan bölgede tespit edilen otopark faaliyetlerinin belediyece kaldırılmasına (…)”