Fatih’te bir evde dört kardeş ölü bulundu

İstanbul’un Fatih ilçesinde, iddiaya göre kapısında ‘Dikkat siyanür var’ yazılı not olan bir evde, ikisi kadın dört kardeş ölü bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin” şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

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İçeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından dört kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kapıda herhangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle dört kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.