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Fatih Yaşlı: Venezuela’da ‘demokrasi mücadelesi’ yok

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Emperyalizmle bağlantılı iki dinci fraksiyondan birinin diğerine karşı askeri darbe girişiminde bulunması ile emperyalizm destekli grupların sosyalist iktidara karşı ayaklanmasının birbiriyle uzaktan yakından alakası yok.

Venezuela’da kamucu-halkçı bir iktisat politikası izleyenler iktidarda, burada on beş yılda satılmadık kamusal varlık bırakmamış olanlar, Venezuela emperyalizmle kavga ediyor, burada varlığını emperyalizme borçlu olanlar kişisel ikballeri adına emperyalizmle kavga ediyormuş gibi yapıp kapalı kapılar ardında biat yeminleri ediyorlar. Venezuela’da muhalefet Amerikancı çetelerden müteşekkil, burada ilericiler, cumhuriyetçiler, solcular muhalefette.

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Velhasıl mevzu, yandaşlıkta birbiriyle yarışan düşman kardeşlerin, yani birtakım liberal zevatla, birtakım ulusalcı zevatın iddia ettiği gibi değil. Ne şu an Venezuela’da yaşananlar liberallerin iddia ettiği üzere Türkiye’de yaşananlara benziyor, ne de Türkiye’de yaşananlar ulusalcıların iddia ettiği gibi Venezuela’da yaşananlara.

Fatih Yaşlı’nın yazısı

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