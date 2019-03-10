Fatih Yaşlı: Ülkede ekonomik kriz var ve beka sorunu yok

Velhasıl, ortada memleketin bir beka sorunu olduğuna dair gece gündüz zihinlere boca edilen bir söylem var ama tehdidin kaynağı neresi, düşman kim bilemiyoruz, çünkü düşman icat etmenin sınırlarına gelindi, şapkadan yeni bir tavşan çıkarılamıyor, yeni bir düşman bulunamıyor.

Peki bunun siyasal sonuçları olacak mı? Ülkede bir ekonomik kriz var ve bir beka sorunu yok, toplumun çok önemlice bir bölümü de bunun farkında, dolayısıyla olacak. Ancak bu sonuçların derecesi ve derinliği hakkında bir şey söylemek şu an sahiden güç.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı