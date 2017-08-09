Fatih Yaşlı: Türkiye’de yeni bir rejim inşa edilmek istenmektedir ve bunda hayli yol alınmıştır

O halde bir kez daha kimi hatırlatmalar yapmak ve durumu netleştirmek gerekiyor. Birincisi, yapılan açıklama doğrudur, Türkiye’de yeni bir rejim, yeni bir devlet inşa edilmek istenmektedir ve bunda hayli yol alınmıştır, buna duygusal tepkilerle “Yok öyle bir şey” demek en iyi ihtimalle naifliktir.

İkincisi, rejimi inşa edenlerin bunu özenle gizleme taktikleri zaman zaman sekteye uğramaktadır, bu açıklama tam da buna yaramış, rejim inşasının ifşasında hayli etkili olmuştur, bu ifşa derinleştirilmeli ve devam etmelidir.

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Üç, siyasal mücadele somut durumun somut tahlili üzerine kurulacaksa, somut durum karşımızda neo-liberal-dinsel-otoriter bir rejim bulunduğudur ve mücadelenin söylemini de eylemini de belirleyecek olan budur, rejimin bu üç niteliğini aynı anda denkleme dâhil etmeyip verilecek herhangi bir mücadelenin başarılı olma şansı bulunmamaktadır.

Fatih Yaşlı’nın yazısı