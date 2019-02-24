Fatih Yaşlı: Topyekûn sağa çekiş

“Ozan” Arif’in cenazesi “zamanın ruhu”na müthiş bir şekilde denk düştü aslında. Ülkücü Yaşar Okuyan’ın CHP’ye katılmasından tutun da, CHP’li bir belediye meclis adayının Haluk Kırcı’yla poz vermesine ve oradan da Adana’daki bir üniversiteye Alparslan Türkeş adının verilmesine CHP’nin de “evet” demesine uzanan genişlikte bir denk düşüş.



Ama sadece bu da değil, Erdoğan’ın ilk kez “Türklük”ten bahsettiği, Binali Yıldırım’ın “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız” dediği, Türk-İslam sentezi ideolojisinin düzen muhalefet partilerinin rejimle entegrasyonunu sağlayarak gerçek anlamda devlet ideolojisi haline geldiği bir denk düşüş.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı