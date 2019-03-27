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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Yaşlı: Tabanın Demirtaş’ın çağrısına uyacağı tahmin ediliyor

HDP tabanının Millet İttifakı’nın adaylarını destekleyip desteklemeyeceğine dair tartışmaların, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği “Gerekirse bağrınıza taş basın, mutlaka sandığa gidip ‘Faşizme hayır’ anlamına gelecek oyunuzu kullanın” mesajıyla birlikte büyük ölçüde sona erdiği görülebiliyor, çünkü tabanın bu çağrıya uyacağı tahmin ediliyor.

Kürt siyasi hareketinin, zayıflamış bir AKP’nin içeride yeniden çözüm masasına oturabileceğine, HDP’li belediyelere kayyum atamakta zorlanabileceğine, Suriye’de ise hareket alanının daralacağına dair hesaplar yaptığı ve böyle bir hamle yaptığı anlaşılabiliyor.

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Aynı şekilde, zayıflamış bir AKP’nin içerisinden yeni bir merkez sağ parti çıkması ve ülkeyi yeniden Atlantik eksenine oturtması, Batıyla ilişkileri iyileştirmesi ve hem Türkiye’de hem Suriye’de bir uzlaşı siyaseti izlemesi ihtimali de hesaba katılmış olmalı.

Fatih Yaşlı’nın yazısı

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