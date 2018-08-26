Fatih Yaşlı: Suriye Ordusu’nun İdlib’e dayanması yeni-Osmanlıcı siyaset üzerinde ciddi bir panik yarattı

Suriye Ordusu’nun İdlib’e dayanması yeni-Osmanlıcı siyaset üzerinde ciddi bir panik yarattı. Çünkü iktidar partisi, İdlib’in düşmesi halinde sıranın önce Fırat Kalkanı bölgesine sonra da Afrin’e geleceğini biliyor. Bu, ÖSO ile işbirliği içerisinde elde tutulan Suriye topraklarının yitirilmesi anlamına gelecek ve elbette ki yeni-Osmanlıcılık açısından siyasi birtakım sonuçlar doğuracak.

Bu sonuçları hızlıca sıralayacak olursak, öncelikle sahada olmamak masada da olmamak anlamına geleceği için Suriye üzerinde söz sahibi olma iddiası çökmüş olacak. İkincisi, bir yandan ABD’yle öte yandan Rusya-İran hattıyla ip cambazı misali izlenen siyasette Suriye’deki askeri varlığını bir koz olarak kullanma stratejisinde eli zayıflayacak. Üçüncüsü, Suriye’nin kuzeyinde şekillenen Kürt otonomisine müdahale ihtimali azalacak ve son olarak İdlib düşerse aralarında cihatçıların da olduğu yüz binlerce kişi Türkiye’ye göç edecek.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı