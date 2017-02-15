Fatih Yaşlı: Şark kurnazı dış politika bu kadar esnek hareket edebilecek mi?

Türkiye’yi Müslüman dünyanın ve ümmetin liderliği iddiasıyla maceradan maceraya sürükleyenler, Trump’ın Müslümanlara yönelik ülkeye giriş yasağına tek kelime etmedikleri gibi, telefon sırasının kendilerine gelmesinden ve hemen ardından CIA Başkanının Türkiye ziyaretinden ziyadesiyle memnun görünüyorlar.

Büyükelçi Karlov’un öldürülmesinin ardından kullandığım tabirle ‘iki cami arasında binamaz’ olan ama bunu ‘denge siyaseti’ diye yutturmaya çalışan şark kurnazı dış politika, bu kadar kolay pozisyon değiştirebilecek, bu kadar esnek hareket edebilecek mi?

Velhasıl, Türkiye İslamcılığının reel politik diye sunduğu pragmatizmin ve dengeli siyaset diye sunduğu basiretsizliğin memleketi yeni maceralara sürüklemesi kaçınılmaz görünüyor. İşte ‘hayır’ demek, bu maceracılığı da reddiye anlamına geliyor.

Fatih Yaşlı’nın yazısı