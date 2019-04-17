Fatih Yaşlı: Saray varsa, saray zenginleri de olur ve bunlar sarayda evlenirler

Saray varsa saray zenginleri de olur, saray zenginleri varsa elbette ki saray düğünleri de olacaktır, saray zenginleri çocuklarını saraylarda evlendirirler, doğaldır. Medya saray medyası haline getirilecekse, halka gece gündüz yalan söylenecekse, yalan saltanat sürmeye devam edecekse doğaldır: Kamu bankaları saray bankalarına dönüşecek, halkın parasından verilen kredilerle birileri gazete sahibi, televizyon sahibi yapılacaktır.

‘Yılın düğünü’ on yedi yılın sonundaki manzaradır: Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğidir, ucuz soğan, ucuz patates almak için süpermarketlerde birbirini ezen insanlardır, eve götürülemeyen ekmek, tadı unutulan et, çocuğa verilemeyen okul harçlığı, KHK’yle işinden atılıp çalıştığı inşaatta yaşamını yitiren öğretmendir.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı