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Yaramazlara biraz batar!

   
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Fatih Yaşlı: Rejimin 15 Temmuz üzerinden milli bir gün icat etmesi mümkün değil

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Peki bu cümbüşten, bu partiden toplumun payına düşen nedir, buradan bir gelenek icadı çıkar mı, 15 Temmuz sahiden bir milli güne dönüşebilir mi?

Sanmıyorum. Siyaseti dost-düşman ikiliği üzerine kurmaktan, “Ya bizdensin ya onlardan” demekten ve toplumu tam ortadan ikiye bölerek kendilerinden olmayan herkesi terörist ilan etmekten başka çaresi bulunmayan, buradan bir iktidar teknolojisi türeten rejimin 15 Temmuz üzerinden ne kapsayıcı bir anlatı inşa etmesi ne de milli bir gün icat etmesi mümkün. Başaramazlar.

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Onca yüklenmeden, onca seferberlikten, onca şatafattan geriye kala kala tek tip elbise tartışmaları ile GSM operatörlerinden halka seslenme mucitliği kalıyorsa, orada güçten çok, güçsüzlük işaretleri görmek, bu işaretler üzerine düşünmek ve “Ne yapmalı” sorusuna daha fazla odaklanmak gerekmektedir.

Fatih Yaşlı’nın yazısı

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