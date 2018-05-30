Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Yaşlı: ‘Reis’in yenilgiyi kabul ettiği iddiaları akla pek uygun düşmemektedir

İktidar partisinin ve “Reis”in çöken ekonomiyi yeni iktidara bırakıp bir süre sonra “kurtarıcı” olarak geri dönmesi senaryoları ise pek gerçekçi değildir; çünkü karşımızda sıradan bir parti değil, sermayesiyle, medyasıyla, bürokrasisiyle, düştüğü anda çökmeye yazgılı bir “network” vardır. Yeni iktidar ise kaçınılmaz olarak bir “devri sabık” yaratmak, devlet aygıtını “AKP’den arındırma” operasyonuna tabi tutmak zorundadır ve bunun çok ciddi sonuçları olacaktır.

“Reis”in yenilgiyi kabul ettiği ve onurlu bir geri çekilmenin arayışı içinde olduğu iddiaları da akla pek uygun düşmemektedir, seçim sonuçlarını tanımayıp “Ben gidersem Türkiye de gider” tarzı bir mücadele içerisine girmesi ise daha yüksek bir ihtimaldir. Dolayısıyla böyle bir senaryo, sonuçları en kestirilemez, en öngörülemez olana işaret etmektedir.

Reklam

Fatih Yaşlı’nın yazısı 

 

 

 

SON HABERLER

ABD, Gülen’i ‘sürgündeki din adamı’ diye niteleyip iddia etti: 4 milyon Fethullahçı var

Amerika Dışişleri Bakanlığı, 200 ülke ve bölgeyi kapsayan ‘İnanç Özgürlüğü Raporu’nda Türkiye’nin resmi olarak ‘FETÖ elebaşı’ kabul ettiği Fethullah Gülen’i ‘sürgündeki din adamı’ olarak nitelerken, Gülen cemaatine mensup kişi sayısının dört milyon olduğunu öne sürdü. Raporda iddia edilen bu rakam Türkiye nüfusunun yüzde beşine tekabül ediyor. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...