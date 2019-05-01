Fatih Yaşlı: Muhalefetin iktidarı dışlamayan bir ittifaka, mutabakata açık olduğu görülüyor

Yeni ittifak tartışmamızın adı ‘Türkiye ittifakı’ ve henüz bunun tam olarak ne anlama geldiğini, adını koyan da dahil, hiç kimse bilmiyor. Çünkü Erdoğan bunu sıkça yapıyor; kamuoyunun önüne bir konuyu atıyor, tartıştırıyor, süreci izliyor ve sonra da ona göre bir karar veriyor.

İttifakın henüz içeriğini ve hayata geçirilip geçirilmeyeceğini bilmiyoruz ama Meclis muhalefetine bakıldığında, herkesin kendi durduğu yerden ve elbette ki kendi şartlarını da gündeme getirerek, iktidarı dışlamayan bir ittifaka, bir mutabakata açık olduğu görülüyor.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı



