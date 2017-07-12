Fatih Yaşlı: Muhalefet geri adım atarsa, 9 Temmuz rejimin despotizmde eşiği aşmasının miladı olabilir

9 Temmuz bir milatsa, ki öyle görünmektedir, önemli olan bu miladın nereye evriltileceğidir. Rejim çok büyük ihtimalle çubuğu giderek zora bükecek, rızayı tesis etmede giderek zorlanacak, olağanüstü hale daha sıkı sarılacaktır. Eğer ana muhalefet geri adım atarsa, 9 Temmuz rejimin despotizmde bir eşiği daha aşmasının miladı haline dönüşebilir.

Eğer ana muhalefet 9 Temmuz’dan sonra da bu yeni stratejisini sürdürür ve olağanüstü muhalefete devam ederse, buradan rejimin sonunun gelmesi ve dolayısıyla düzenin bekasının tesisi, restore edilmesi gibi bir sonuç çıkabilir. Her iki durumda da, tarihin 9 Temmuz öncesi ve sonrası diye yazılacağı açıktır.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı