Fatih Yaşlı: ‘–mış gibi demokrasisi’

Eğer hala bir Meclis’in bulunduğuna inanıyor ve o Meclis’in hala bir mücadele platformu olduğunu düşünüyorsanız, ona göre bir siyasal strateji geliştirirsiniz. Yok eğer artık ortada yeni bir rejim varsa ve o rejimin kendi meşruiyetini tesis için başvurduğu mekanizmalardan biri de bir Meclis varmış gibi yapılmaya devam edilmesi ise o zaman tıpkı diğer bütün mekanizmaları reddettiğiniz gibi bunu da reddedersiniz.

Belki hemen değil ama yakın bir zamanda hem bu reddedişin nasıl olacağı hem de bunun üzerine inşa edilecek muhalefet pratikleri üzerine daha çok konuşacağız; ancak şimdiden, ortada bir “–mış gibi demokrasisi” bulunduğunun dile getirilmesi, bunun deşifre edilmesi ve topluma yüksek bir sesle anlatılması gerekiyor.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı