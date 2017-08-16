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Fatih Yaşlı: Kış geliyor, CHP yönetimi farkında mı ?

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Yaklaşık on gündür, Kılıçdaroğlu’na yönelik tek bir merkezden yönetildiği anlaşılan ve rejimin neredeyse bütün unsurlarının dâhil olduğu bir kampanya yürütülüyor.

Üstelik bu, “Havuz medyasının her zamanki halleri” diye geçiştirilebileceğe pek benzemiyor, çünkü en tepedeki ismin de doğrudan bu mesele üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedef alıp tutuklanmakla tehdit ettiğini görüyoruz.

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Kılıçdaroğlu ve CHP 2019’a ya da bir erken seçime gidilirken, muteber bir alternatif olmaktan çıkarılmak isteniyor. İşin ilginç tarafı ise şu, hiç kimse ama hiç kimse artık “Bu asla mümkün değil” diyemiyor, aklıselim bunun imkânsız olduğunu söylese de, artık her şeyin mümkün olduğu bir rejimde yaşadığımızı ve gidişatın nereye doğru evrileceğinin bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak tek bir söze bağlı olduğunu herkes biliyor.

(…) bir şeyler yaklaşıyor, cümlenin her iki anlamında da, kış geliyor. CHP yönetimi bunun farkında mı emin değilim ama bizim farkında olmamız gerekiyor.

Fatih Yaşlı’nın yazısı


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