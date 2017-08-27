Fatih Yaşlı: Karşımızda apaçık bir parti-devleti rejimi var

İktidar partisi belki hiçbir zaman “Biz yeni bir devlet kuruyoruz, rejimi değiştiriyoruz” demeyecektir ama bunu hiçbir zaman mutlak surette ret de etmeyecektir, çünkü yaptıkları tam olarak budur (…) Türkiye’de devlet ve rejim değişmiştir.

İktidarın şahsileşmesinin, kişiselleşmesinin, egemenliğin mekânının değişmesinin, yani yeni bir devlet ve rejim kurulmasının yansımalarını izliyoruz hep birlikte (…) devleti bir partinin genel başkanı yönetiyor, yani karşımızda apaçık bir parti-devleti rejimi var.

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Türkiye’de hem biçimiyle hem içeriğiyle devlet ve rejim değişmiştir ve bu, siyasetin nasıl yapılacağını da doğrudan belirlemektedir, bu yokmuş gibi yapılacak bir adalet arayışının da, bu yokmuş gibi girilecek bir seçim sürecinin de herhangi bir karşılığı olmayacağı açıktır.

Fatih Yaşlı’nın yazısı