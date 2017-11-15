Fatih Yaşlı: İslamcıların sahiplenebileceği bir Atatürk yoktur

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İslamcıların “zulüm politikaları” dediği, bizim ise laiklik olarak adlandırdığımız siyasal-toplumsal-kamusal alanı dinden arındırma ve dini ait olduğu yere, özel alana yollama politikalarının Atatürk’le bir alakası yok mu, yani İslamcıların diliyle sorulduğunda “zulüm 1938’de mi başladı?”

Her şeyden önce, iktidarın Osmanoğulları sülalesinden alınması ve hilafetin kaldırılması -ki bu ikisi Türkiye İslamcılığının en büyük iki travmasıdır- tıpkı bunların devamı niteliğinde olan Cumhuriyet’in ilanının olduğu gibi neredeyse tek başına Atatürk’ün projesidir.

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Sadece bunlar mı peki? Atatürk hayattayken Türkiye’nin Batılılaşması, yani modern ve laik bir ulus-devlet olması için atılan adımları hızlıca hatırlayalım hemen.

Tüm bunların hem düşünsel hem pratik olarak mimarı Atatürk’tür. Cumhuriyet’i kuran kadronun en radikali olarak tüm bu adımların hepsi Atatürk’ün kafasındaki devlet ve toplum modeline göre atılmıştır. İnkılabın diğer kadroları hiçbir zaman Atatürk ölçüsünde radikal olmamışlar, çoğu tüm bu adımlara çekingenlikle ve şüpheyle bakmışlardır.

Dolayısıyla “1938 sonrası” iddiası bütünüyle temelsiz ve mesnetsizdir, başlangıç da merkez de Atatürk’tür ve burada İslamcıların sahiplenebileceği bir Atatürk yoktur.

Fatih Yaşlı’nın yazısı