Fatih Yaşlı: İptal kararı çıkarsa seçim ülkenin geleceği için boykot edilmeli

13 Kasım 1955’te yapılan yerel seçimlere muhalefet partileri katılmadı ve seçime yüzde 37. 1 gibi son derece düşük bir katılım söz konusu oldu. O tarihten itibaren Demokrat Parti despotizminin de CHP muhalefetinin de şiddeti arttı, DP’nin meşruiyeti giderek zayıflarken muhalefet giderek güçlenmeye başladı…

64 yıl sonra bugün 64 yıl öncesine nazaran çok daha sancılı bir süreçle karşı karşıyayız…

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Öte yandan başta CHP olmak üzere muhalefetten ise henüz böyle bir durumun söz konusu halinde ne yapılacağına dair yüksek sesli, güçlü, toplumu harekete geçirici bir açıklama yapılmış değil…

YSK’den seçimlerin iptal edilmesi gibi bir karar çıkması durumunda muhalefetin aktif bir boykotu hayata geçirmesi, güçlü bir boykot kampanyasına girişmesi, sadece bugünü değil, geleceği de kurtarmak açısından bir zorunluluk teşkil ediyor, bu yapılmazsa ülkenin sadece bugünü değil geleceği de rehin verilmiş olunacak çünkü.

Fatih Yaşlı’nın yazısı