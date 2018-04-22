Fatih Yaşlı: İktidar sermaye sınıfını kurtarmak için halktan yardım isteyecek

İşte bu baskın seçimle birlikte yeniden IMF’yle, Dünya Bankası’yla, küresel finans kuruluşlarıyla dirsek temasına girileceği, kemer sıkma politikalarının devreye sokulacağı, halka yeniden bir “acı ilaç” içirileceği görülebiliyor. Rusya’nın Türkiye’ye S-400 vermesi mümkün belki ama para vermesi değil, çünkü onlarda da yok. Dolayısıyla iktidar sermaye düzenini ve sermaye sınıfını kurtarmak için bir kez daha küresel sermayeye istediklerini verecek, halktan da “fedakârlık” isteyecek. Bunu seçime giderken yapmanın sonuçlarının ne olduğu gayet iyi bilindiği için seçim bu kadar erken yapılıyor, telaş biraz da bundan.
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‘Biz aday çıkaracağız’ diyen CHP sözcüsü: Akşener’i ikinci tura kalırsa destekleriz
CNN Türk’te açıklamalar yapan Bülent Tezcan, Akşener’in ya da Abdullah Gül’ün CHP’nin de desteğiyle muhalefetin ortak adayı olacağı yönündeki söylentileri dolaylı olarak olarak yalanladı.
Gül’e yakın kaynak: Doğru formül bulunursa aday olabilir
Aday olup olmayacağı gündemden düşmeyen 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakın bir kaynak, “Doğru formül bulunursa aday olabilir” dedi.
‘Yeni Meclis’in il dağılımı: Bayburt ve Ağrı birer düştü, İstanbul ve Eskişehir birer arttı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin çıkaracakları milletvekili sayısını belirledi. İstanbul ve Eskişehir’in çıkaracağı vekil sayısı, anayasa değişikliği sonrası ilan edilen listeye göre bir artarken, Bayburt ve Ağrı’nın vekil sayıları birer düştü.
Kılıçdaroğlu’ndan adaylığını açıklayan CHP’lilere: Ciddiye alınacak bir şey değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden cumhurbaşkanlığına ‘aday adaylığı’nı açıklayan iki isim için “Ciddiye alınacak bir şey değil” dedi.
Bahçeli, İYİ Parti’ye ‘rıza gösterdi’: Seçime girsin, alırsa bizden oy alır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlere katılmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği İYİ Parti için “Seçime girsin. Ne olacak seçime girince. Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz” dedi.