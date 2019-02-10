Fatih Yaşlı: ‘Erdoğan da Maduro da aynı tip liderler…’ çok ciddi yanılsama

Benzer örnekleri liberal kalem erbabı üzerinden değil, ortalama muhalif tiplemesi için de verebiliriz.

Örneğin bundan 4-5 sene önce, Ukrayna’da Batı yanlısı bir ayaklanma başladığında, protestocuların meydanda piyano çalmasına bakarak hemen Gezi’yle bir benzerlik kurulmuş, ayaklanmaya yönelik bir sempati ortaya çıkmıştı.

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Oysa bu bakış olan bitenin içeriğinin ne olduğunu görmekten son derece uzaktı. Eylemlerin gerisinde açıkça jeopolitik savaşlar, Batı’nın müdahalesi, anti-komünizm ve neo-Nazi gruplar vardı. Ayaklanma başarılı olduğunda komünizme ait semboller yasaklandı, anıtlar yıkıldı, Lenin heykelleri kaldırıldı.



Ve şimdi benzer bir durum Venezuela için de geçerli. Buna göre sokaktaki eylemciler demokrasi savaşçıları, tepede ise bir diktatörlük var, Venezuela’daki rejimle Türkiye’deki rejim aynı, Erdoğan da Maduro da aynı tip liderler. Oysa bu, tıpkı yukarıdaki örneklerde olduğu gibi çok ciddi bir yanılsama.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı