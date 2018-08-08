Fatih Yaşlı: ekonomik krizlerde iktidarın otomatik olarak değişeceğine dair bir yasa yok

Türkiye toplumunun muhalif kesimlerinde art arda alınan seçim mağlubiyetleriyle birlikte eldeki bütün çarelerin tükendiği ve ancak büyük bir ekonomik krizin bu iktidarı götürebileceği yönünde yaygın bir inanış var. Ancak yukarıda söylediğim üzere, elimizde ekonomik krizlerde iktidarın otomatik olarak değişeceğine dair bir yasa yok. Bunu siyasi özneler ve yapı, daha açık söylemek gerekirse siyaset belirleyecek.

Taraflar siyasal alanda karşı karşıya gelecekler ve sonucu siyasal mücadele tayin edecek.

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Dolayısıyla burada kendisine muhalif diyenlere ve onların örgütlerine, partilerine büyük rol düşecek.

Bunun için de hem ideolojik hem politik mücadele vermek, yani elini taşın altına koymak gerekecek.

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Velhasıl, krizin kimin krizi olacağını da, faturayı kimin ödeyeceğini de, hangi değişimleri beraberinde getireceğini de politik ve toplumsal mücadele belirleyecek, meseleye bu açıdan bakmamak ise daha baştan yenilgiyi kabullenmek anlamına gelecektir.

Fatih Yaşlı’nın yazısı