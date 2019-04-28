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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Yaşlı: Dün Ecevit, bugün Kılıçdaroğlu

977 yılına gelindiğinde Türkiye’de iktisadi ve siyasi kriz öyle derinleşmişti ki, iki yıldır iktidarda olan Milliyetçi Cephe hükümetinin yoluna daha fazla devam edemeyeceği anlaşılmış, TBMM’de 5 Haziran 1977’de seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Seçim kampanyası sırasında özellikle taşrada AP ve MHP’liler tarafından CHP’ye ve Ecevit’e yönelik ciddi saldırılar düzenlendi. 28 Mart’ta Gaziantep mitingine katılmak için Malatya ve Adıyaman’dan yola çıkan konvoya yönelik saldırı bunlardan biriydi. Yine benzer bir şekilde Ecevit’in Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Erzincan’ı kapsayan 26-28 Nisan tarihli seçim gezisi saldırıya uğradı.

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Geçen haftaki Çubuk saldırısı, Türkiye’de bazı şeylerin hiç değişmediğini, kontrgerilla yapılanmalarının hâlâ devrede olduğunu ve siyaseti biçimlendirmek için kan dökmekten çekinilmediğini bir kez daha gösterdi.

Fatih Yaşlı’nın yazısı

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