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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Yaşlı: Derin krizin, iktidarın oylarına yansıma ihtimali yüksek

Kuşkusuz “her ekonomik krizde iktidarın oyları otomatik olarak düşer” gibi fizik yasalarına benzeyen bir yasadan söz edemeyiz ama ekonomik kriz dönemlerinde iktidar partilerinin oylarının düşme potansiyelinin arttığı, oyların düşme eğilimine girdiği de aşikârdır. Bu nedenle, yaşanan derin ekonomik krizin seçmen tercihleri üzerinde etkili olacağını ve bunun iktidar partisinin oylarına negatif bir şekilde yansıma ihtimalinin hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Üstelik iktidar da bunun farkındadır ve “anketlere güvenmiyorum”dan tutun da Mansur Yavaş’a açılan soruşturmaya, Meral Akşener’e hapis tehdidinden tutun da “illet, zillet ittifakı”na uzanan bir genişlikte bu farkındalık hali rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı

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