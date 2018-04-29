Fatih Yaşlı: Cumhurbaşkanıyken noterlikten başka bir şey yaptığı görülmemiş ama olsun…

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Mevcut Cumhurbaşkanı’nın alternatifinin, bir önceki Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyorlar. İkisi de Milli Görüş’ten, ikisi de İslamcı. Milli Görüş’ten birlikte ayrılmışlar, yeni partiyi birlikte kurmuşlar. Alternatif olduğu iddia edilen, bu iktidar döneminde dışişleri bakanlığı, başbakan yardımcılığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş. On beş yıl boyunca iktidarın herhangi bir icraatını eleştirdiği, cumhurbaşkanıyken noterlikten başka bir şey yaptığı görülmemiş ama olsun, kıymeti kendinden menkul bir demokratlığı, kıymeti kendinden menkul bir özgürlükçülüğü var. Çatı adayı yapalım, gelsin bizi kurtarsın! Bir kez daha “gömlek kalsın, giyen değişsin” hesabı yani.

Cumhuriyet’i kuran parti, eğer engellenmese, Milli Görüş kökenli bir İslamcıyı, yani Cumhuriyet’i yıkma projesinin aktörlerinden birini “Türkiye’yi kurtarmak” için aday gösterecekti az kalsın. Bunu başaramadılar belki ama ismi geçen adaylara bakıldığında, Gül, Şener, Babacan, kimin kazandığı belli oluyor. Milli Görüş’ün alternatifi Milli Görüş, Milli Görüşçü ismin alternatifi Milli Görüşçü ise, Cumhuriyet’i kuran parti daha baştan kendi içinden bir adayı değil, Milli Görüş’ten bir adayı tartışmışsa, bu tabloda Cumhuriyet yenilmiş, İslamcılık kazanmıştır; çünkü alternatifsiz görünmektedir ve alternatifsiz olan kazanır.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı