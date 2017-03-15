Fatih Yaşlı: CHP, iktidarın elini güçlendirecek ve ‘evet’e hizmet edecek bir tutum alıyor

Peki sandıktan ‘evet’ çıkartma operasyonu artık net olarak başlamış ve kafadakiler bir bir uygulamaya geçiriliyorken, muhalefet -esas olarak ana muhalefet- ne yapıyor? CHP yönetimi bilerek ya da bilmeyerek, haydi iyi niyetimizi muhafaza ederek söyleyelim, meseleye hâlâ ‘milli çıkarlar’ zaviyesinden baktığı ya da gerilimi yükseltmenin yanlış olduğunu düşündüğü için, iktidarın elini güçlendirecek ve ‘evet‘e hizmet edecek bir tutum alıyor, söylemini o tutuma göre belirliyor.

İktidar partisi ‘yedi düvele kafa tutan devlet’ algısına oynar ve sağ seçmeni bunun üzerinden tahkim etmeye çalışırken, muhalefetin elbette ki o devletlerin yanında yer aldığına dair bir algı yaratılmasına karşı dikkatli olması, öyle bir izlenim vermekten ısrarla kaçınması lazım, bu gayet anlaşılabilir bir şey ama iktidara “Yanınızdayız” mesajı vermek de tersinden iktidara hizmet etmek anlamına geliyor. Çünkü iktidar partisi kendi çıkarlarını milli çıkarlar gibi sunar, Batı’yla yarattığı yapay krizi Türkiye’ye yönelik bir husumet gibi gösterir ve o kriz üzerinden oy devşirmeye uğraşırken, muhalefetin meseleyi milli bir mesele gibi görmesi iktidarın elini güçlendiriyor, “Milli olan benim, milli çıkarları ben temsil ediyorum” söylemini kitleler nezdinde hakiki kılıyor.

Fatih Yaşlı’nın yazısı