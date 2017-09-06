Fatih Yaşlı: Bugün kimse Türkiye’de bir cumhuriyet olduğunu iddia edemez

Ortaçağ yurttaş değil tebaa demektir, ortaçağda cumhur da cumhuriyet de yoktur ve bugün kimse Türkiye’de bir cumhuriyet olduğunu iddia edemez; Cumhuriyet yıkılmış, yerini bir monarşi parodisi almıştır, yeni-Osmanlı bir parodiden ibarettir ve ortaçağa aittir.

Dinselleşme ve despotizmin hükümranlığında, yani “yeni ortaçağ”da, “dünya düzdür” de denir, besmeleli bilim de yapılır, içki de yasaklanır, müfredattan evrim de çıkarılır, 30 Ağustos anmasında Kuran tilaveti de olur, bunlar artık istisnai olana değil, kural olana işaret eder.

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Atatürk heykeline saldırı da, “dünya düzdür” zırvalığı da, başını kapatmayan kadınlar için “kabuksuz domates” benzetmesi yapılması da münferit vakalar değildir bu nedenle, hepsi inşa edilen rejimin, zamanın ruhunun gündelik hayattaki yansımalarıdır.

Fatih Yaşlı’nın yazısı