Fatih Yaşlı: Atatürkçü kitlenin gazını almak, vakitsiz öten horozların başını kesmek

İki amaç söz konusu, birincisi Atatürkçü kitlelerin öfkesinin politikleşmesini, eyleme dönüşebilecek mecralara akmasını engellemek, yani “gaz almak” ve ikincisi, sürecin kontrolünü kaybetmemek için radikal unsurları susturmak, yani her şeyin bir zamanının olduğunu, acele edilmemesi gerektiğini bilerek “vakitsiz öten horozlar”ın başını kesmek.

Son Anıtkabir hadisesinde de gördüğümüz üzere, her şeye rağmen Atatürk hâlâ geniş kitleler tarafından benimsenen, hâlâ kendisine yönelik saldırılara tepkilerin verildiği bir isim. Tam da bu nedenle, sosyal medyada o görüntülerdeki genç kadın için bir “tutuklansın” kampanyasının düzenlenmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu talebin üzerinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde durmak gerekiyor.

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Fatih Yaşlı’nın yazısı