Fatih Yaşlı: Artık Türkiye’de ‘rejime karşı işlenen suçlar’ diye fiili bir kategori var

Türkiye’de hukuk yok değil; bilakis hukuk var, hatta çok fazla hukuk var ama ancak yokluğuyla var olabilen, yokluğu varlığını belirleyen bir biçimiyle var ve bu yokluk/varlık halinin hukuku, iktidarın elinde bir silaha dönüştürmesiyle var.

Bu hukuk düzenini iktidar partisi ve Cemaat birlikte inşa ettiler, Cemaat’in emniyet-yargı entegre yapılanması, hâkimiyle, savcısıyla, polisiyle bu hukuk düzeninin esas mimarıydı, iktidar partisi ise yasama ve yürütmeyi elinde tutmanın gücüyle, gereken kanun, tüzük vb. değişiklikleri yaptı, Cemaat’in elini kolaylaştırdı, önünü açtı.

Artık Türkiye’de “rejime karşı işlenen suçlar” diye fiili bir kategori var, doğru ama bir de rejimin, hukuken suç sayıldığı halde, fiilen suç saymadığı ve “cezasızlık” uygulamasına gittiği şeyler var.

Fatih Yaşlı’nın yazısı